В России протестируют кожный тест на Covid-19

В России стартовала первая фаза исследований кожного теста на коронавирус. Добровольцев для проверки иммунного ответа к Covid-19 уже отобрали, рассказала главный исследователь Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья Елена Шалухо.

Тестирование началось 3 марта и продлится 2-3 недели. Главной задачей станет проверка безопасности препарата.

«Сегодня начинаем первую фазу клинических исследований препарата «КоронаДерм PS». В ней участвуют 20 здоровых добровольцев, которые не болели Covid-19 и не прививались», – цитируют специалиста «Известия».

Тест разработан НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора и способен определить, сталкивался ли человек с Covid-19, имеет ли т-клеточный иммунитет и должен ли заново привиться.

Елена Шалухо отметила, что было непросто найти не болевших коронавирусом добровольцев. Для второй фазы тестирования понадобятся уже 400 подопытных. Исследования планируется продолжить в марте-апреле, а после них отправить тест на одобрение в Минздрав.

Как сообщал «Новый День», универсальный кожный тест для определения иммунитета к коронавирусу был готов в апреле 2021 года. Препарат поможет выявлять иммунный ответ без забора крови.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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