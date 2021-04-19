Российские ученые разработали кожный тест на иммунитет к коронавирусу

В России разработан универсальный кожный тест для определения наличия иммунитета к коронавирусной инфекции. Анализ не требует забора крови из вены. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Коллеги из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера предложили универсальный кожный тест, может быть, чем-то аналогичный диаскину. Они провели исследование на добровольцах, разработчиках этого теста у себя в институте, выборка получилась вполне неплохая», – сказала Попова на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

Таким образом, тестирование на Covid-19 значительно упрощается. Например, такой тест можно будет делать детям, тогда как сейчас обязательно приходится прокалывать вену и брать венозную кровь.

«Это предложение, мы очень рассчитываем, что оно будет успешным. Мы начали уже доклинические исследования, (дальше) «клиника», и мы очень надеемся, что к осени у нас будет вот такой универсальный достаточно инструмент», – подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.04.21

В России появились два новых штамма Covid-19. / В России еще 8,5 тыс. человек заболели коронавирусом. / Британские ученые запускают исследование по повторному заражению коронавирусом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»