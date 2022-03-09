Врач раскритиковал советы по подготовке к ревакцинации от Covid-19

Врач-терапевт Алексей Водовозов посоветовал не принимать лекарств перед ревакцинацией от коронавируса. Популярные в Интернете советы он назвал ошибочными.

Водовозов раскритиковал советы от пользователей соцсетей о приеме ряда препаратов перед повторной прививкой от Covid-19.

«Мелькают советы принимать разжижающие кровь препараты за неделю, за несколько дней. Ни в коем случае. Это врачебные препараты, которые назначает врач. Это хороший инструментарий в руках врача, но у него масса тяжелейших побочек», – сказал врач в эфире радио Sputnik.

Алексей Водовозов посоветовал не перегружать иммунитет перед ревакцинацией. Для этого не стоит злоупотреблять спиртными напитками или физическими нагрузками. Перед прививкой лучше хорошо выспаться, снизить умственные нагрузки.

«В этом случае, скорее всего, число факторов, которые смогут хоть как-то негативно повлиять, будет минимальным», – добавил он.

После прививки, если началась аллергическая реакция, можно принять антигистаминные и жаропонижающие препараты. Они не влияют на действие вакцины.

Как сообщал «Новый День», главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских предупредил, что у переболевших омикрон-штаммом не формируется стойкий иммунитет против коронавируса. Он посоветовал россиянам привиться от Covid-19, а в случае необходимости и ревакцинироваться.

Москва, Наталья Рязанова

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