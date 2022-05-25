ФМБА проработает аналог «Золгенсма» до конца года

Специалисты проведут основную работу по созданию аналога препарата «Золгенсма» до конца 2022 года, рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

Планируется, что российский препарат будет намного дешевле зарубежного лекарства от спинальной мышечной атрофии (СМА), остающегося самым дорогим препаратом в мире.

«Мы постараемся в этом году основную работу всю сделать. Это будет намного дешевле, чем оригинальный препарат, потому что он стоит реально совершенно других денег. Только за счет монополии на мировом рынке эти 150-180 млн рублей превышают в десятки раз реальную цену», – цитирует Скворцову ТАСС.

Она отметила, что СМА – довольно редкое заболевание, и нескольких опытных партий препарата может быть достаточно в масштабах страны. Для разработки лекарства будут использовать возможности специального комплекса персонифицированной медицины в Центре мозга и нейротехнологий агентства.

Напомним, в конце 2021 года правительство РФ внесло в список жизненно необходимых и важнейших лекарства «Рисдиплам» для лечения СМА. Эта мера сделает терапию более доступной. Если «Рисдиплам» нужно принимать в течение всей жизни, то курс лечения «Золгенсма» состоит из одной инъекции. Ее стоимость – 150 млн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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