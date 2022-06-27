Кардиолог рассказала о риске заболеваний сердца у перенесших Covid-19

Кардиологи выявляют склонность к заболеваниям сердца у россиян, переболевших коронавирусом, рассказал директор НМИЦ имени В. А. Алмазова, главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.

Риск возникновения у перенесших Covid-19 высок из-за действия самой инфекции и нарушения иммунных механизмов после болезни. У большинства пациентов повышены показатели, отвечающие за развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

«У относительно высокого процента пациентов даже со средней степенью тяжести течения коронавирусной инфекции выявляются повышение маркеров повреждения миокарда, уровня тропонина Т, изменения ЭКГ. Это сигналы о том, что в будущем у них может развиться поражение миокарда, нарушения ритма, сердечная недостаточность», – сказал кардиолог в беседе с РИА Новости.

Шляхто посоветовал использовать период низкой заболеваемости Covid-19 для вакцинации и прохождения углубленной диспансеризации. При исследовании по направлению сердечно-сосудистых заболеваний россиянам предложат пройти эхокардиографию, пройти тестирование на маркеры воспаления сердца, риск тромбоза и тромбоэмболических осложнений.

Напомним, у 70% россиян, прошедших углубленную диспансеризацию после коронавируса, выявлены сердечно-сосудистые заболевания.

Москва, Наталья Рязанова

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