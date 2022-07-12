Росздравнадзор: доставка лекарств в РФ ускорилась вдвое

Сроки поставок лекарственных препаратов из-за границы сократились вдвое за неделю, рассказали в пресс-службе Росздравнадзора. Ведомство отчиталось о стабильной ситуации на фармацевтическом рынке в России.

«Почти в два раза сократился срок доставки фармпрепаратов из-за рубежа: теперь лекарства прибывают в страну в среднем за 5-7 дней. Движение поставок лекарств осуществляется в плановом режиме, без сбоев и в том же объеме», – говорится в сообщении.

На еженедельном совещании представители оптовых организаций подтвердили, что заполненность складов полностью соответствует показателям прошлого года.

Напомним, россияне скупают в Турции медикаменты, пользуясь разницей в ценах в 4-10 раз. В ряде турецких аптек появились русскоговорящие продавцы и возможность рассчитываться картами «Мир».

Москва, Наталья Рязанова

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