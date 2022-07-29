На Филиппинах выявили первый случай оспы обезьян

Медики Филиппин подтвердили первый случай заражения оспой обезьян в стране. Заболевание нашли у мужчины, вернувшегося из-за границы, пишут «Известия» со ссылкой на Минздрав республики.

Вирус обнаружили у 31-летнего местного жителя, который 19 июля вернулся после заграничной поездки. Мужчину оставили дома, за ним постоянно наблюдают врачи. Специалисты отслеживают контакты заболевшего. Уже нашли 10 человек, с кем он общался после возвращения, всем рекомендовали пройти карантин.

Как сообщал «Новый День», Всемирная организация здравоохранения объявила быстро распространяющуюся вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией. Антилидером по числу заболевших стали США, где диагноз подтвердили у 4 639 человек.

Манила, Наталья Рязанова

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