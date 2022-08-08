Власти оценили, сколько нужно времени и денег для достижения лекарственного суверенитета России

Россия к 2030 году должна достичь лекарственного суверенитета, предполагающего, что произведенные в стране медикаменты и диагностические системы будут занимать долю 85% в упаковках и долю 75% – в денежном выражении. Кроме того, планируется экспортировать не менее 50 собственных оригинальных лекарств. На эти цели потребуется не менее 200 млрд рублей. Об этом говорится в концепции поддержки фармацевтической отрасли, разработанной одной из рабочих групп при Минобрнауки, пишет РБК.

«Концепцией предполагается не только достичь технологического суверенитета, но и отвечать на потребности рынка, то есть стать интересным как экспортер», – сообщил один из источников издания.

Согласно документу, в настоящее время доля иностранных производителей лекарств на российском рынке в денежном выражении составляет 55% при общем объеме рынка 2,3 трлн рублей, в количественном выражении – 33% из 6,5 млрд упаковок.

Российские оригинальные препараты при этом занимают долю 11% в рублях и 5% в упаковках. Эти доли планируется увеличить к 2030 году до 35 и 15% соответственно.

Кроме того, в концепции указывается, что произведенные в стране активные фармацевтические субстанции используются только в 20% лекарств, производимых в России. Предполагается довести этот показатель до 75%.

По информации источника РБК, для достижения обозначенных целей потребуется не менее 200 млрд рублей. Другой собеседник издания отметил, что эта сумма значительно меньше, чем объем средств, которые можно будет выручить при реализации концепции.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2023 года в России стартует эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов. В нем примут участие три российских региона – Москва, Московская и Белгородская области.

Москва, Наталья Петрова

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