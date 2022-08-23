Ученые узнали, как вернуть обоняние перенесшим Covid-19

Канадские ученые нашли гены, отвечающие за потерю обоняния после перенесенного коронавируса. Воздействие на эти же гены может помочь больным с раком, болезнями Паркинсона и Альцгеймера, деменцией.

Специалисты выявили шесть генов, а которые нужно воздействовать для лечения аносмии. Существуют препараты для каждого гена в отдельности, но комплексное лекарство пока не создали.

«Открытие новых способов терапии аносмии и их внедрение в клиническую практику может занять десятилетия. Использование терапевтической мишени, для воздействия на которую уже есть проверенное лекарство, может заметно сократить этот срок», – цитируют ученых «Известия».

Российские специалисты согласились, что открытие важно для людей с рядом заболеваний, симптомом которых становится потеря обоняния. Таргетную терапию успешно применяют при раке, используя тот же причин можно получить нужный препарат. Но канадские ученые пока работали с математической моделью, и до создания лекарства пройдет немало времени, считают некоторые специалисты.

Как сообщал «Новый День», каждый десятый россиянин столкнулся с проблемами с обонянием после перенесенного коронавируса. Чаще на нечувствительность к запахам жаловались женщины.

Москва, Наталья Рязанова

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