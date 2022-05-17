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Вторник, 17 мая 2022, 09:48 мск

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Каждый десятый переболевший Covid-19 испытывал проблемы с обонянием

Каждый десятый россиянин столкнулся с проблемами с обонянием после перенесенного коронавируса. На нечувствительность к запахам чаще жаловались женщины. Об этом пишет РИА «Новости».

«По результатам исследования, завершенного нами в апреле этого года, только у 10% пациентов, переболевших Covid-19 в этом году, к концу месяца от начала болезни оставались какие-либо нарушения обоняния, еще реже – вкуса», – рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

В начале пандемии подобные нарушения наблюдались у 80% переболевших.

По словам врача-терапевта, младшего научного сотрудника научного клинико-диагностического отдела того же института Павла Чухляева, на нарушения вкуса и обоняния чаще жалуются женщины, которые перенесли ковид в легкой форме. По всей видимости, это связано с тем, что женщинам важнее ощущать различные ароматы или оттенки вкуса, чем мужчинам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,