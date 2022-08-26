Иммунолог: жара осложняет постковидный синдром

Жара усугубляет течение постковидного синдрома, и переболевшим Covid-19 россиянам лучше не выходить на улицу в жаркие дни. Зной стоит переждать в помещении с кондиционером, посоветовал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Оставшиеся после перенесенного коронавируса рубцы нарушают подвижность легких. Заметнее всего жара влияет на течение постковидного синдрома у пациентов с такими повреждениями.

«Им лучше в жару не выходить на улицу, а сидеть в помещении, где работает кондиционер», – сказал эксперт в беседе с ТАСС.

В жаркую погоду инфекцию тяжелее переносят люди с лишним весом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и тяжелым сахарным диабетом.

«Жара и так тяжело переносится, человеку непросто, а если на этом фоне вирус, то, я думаю, что это сильно ухудшит прогноз по исходу инфекции», – добавил Жемчугов.

По его мнению, зной никак не влияет на течение Covid-19 у пациентов без перечисленных заболеваний.

Как сообщал «Новый День», большинство переболевших коронавирусом россиян никак не борются с симптомами постковидного синдрома. С последствиями Covid-19 сталкивались 79% переболевших, но занимались восстановительными процедурами лишь 20%.

Москва, Наталья Рязанова

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