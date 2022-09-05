В России стартовала прививочная кампания против гриппа

В России началась прививочная кампания против гриппа, объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Для вакцинации используют отечественный препарат с актуальными штаммами.
«Мы в очередной раз объявляем старт по вакцинации против гриппа», – сказала она на полях Восточного экономического форума.
Глава Роспотребнадзора предложила участникам и организаторам форума тоже сделать бесплатную прививку от гриппа. Для этого на стенде ведомства оборудован специальный медкабинет.
В стране продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции нового типа. Прививаться от Covid-19 рекомендуется раз в шесть месяцев. Временные интервалы пока не планируется менять.
Владивосток, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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