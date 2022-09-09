Вакцина от гриппа и Covid-19 прошла доклиническую проверку

Комбинированная вакцина для профилактики гриппа и коронавируса успешно прошла доклинические исследования. Тестирование показало безопасность и эффективность препарата, которые предстоит доказать проверкой на пациентах.
«В ближайших планах Института стволовых клеток человека и «Ростеха» – подготовка досье для получения от Минздрава России разрешения на проведение клинического исследования фазы I-II. К фазе клинических испытаний планируем приступить до конца текущего года», – пояснили в пресс-службе корпорации.
Вакцину произвели по современным технологиям с использованием запатентованных разработок компаний группы ИСКЧ. В препарате соединили компоненты для защиты от четырех сезонных штаммов вирусов гриппа и от вируса SARS-CoV-2.
«За счет двойного действия она может повысить охваты вакцинацией от обеих инфекций и привести к повышению эффективности профилактических мероприятий против гриппа и Covid-19», – добавили в «Ростехе».
Поле получения всех разрешений и успешного клинического тестирования массовый выпуск вакцины планируют проводить на одном из заводов холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех».
5 сентября в России началась прививочная кампания против гриппа. Для вакцинации используют отечественный препарат с актуальными штаммами.
Москва, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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