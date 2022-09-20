Россияне стали вдвое чаще болеть устойчивым туберкулезом

Россияне за последние 10 лет стали вдвое чаще болеть туберкулезом, нечувствительным к антибиотикам. Более четверти новых случаев заболевания вызваны микобактериями с множественной лекарственной устойчивостью.

По данным Минздрава РФ, большинство впервые выявленных больных с туберкулезом заражены штаммами W148. Эта ветвь чаще всего встречается в России, странах Восточной Европы и Центральной Азии. Микобактерии этого штамма – лидеры по числу и скорости мутации, которые делают их все более устойчивыми к препаратам. Более трети новых случаев туберкулеза являются неуязвимыми для антибиотиков.

Международная группа ученых выяснила, что все штаммы W148 устойчивы к изониазиду, более 93% из них – к рифампицину, которые составляют первую группу терапии от туберкулеза. Исследование опубликовано в журнале Nature. Для борьбы с этими возбудителями туберкулеза используют препараты, в половине случаев вызывающие тяжелые побочные явления. Поэтому терапию часто прерывают, и полный курс может длиться до двух лет.

«Пациенты, у которых чувствительный ко всем препаратам туберкулез, быстрее вылечиваются, у них болезнь редко переходит в хроническую форму, и они меньше заражают других. Пациенты же с лекарственной устойчивостью тяжелее поддаются лечению, болезнь у них часто переходит в хроническую форму», – приводят «Известия» пояснения Минздрава РФ.

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о снижении заболеваемости туберкулезом в России почти на четверть за три года. Смертность за тот же период снизилась на 19,6%.

Москва, Наталья Рязанова

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