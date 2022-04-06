Голикова: россияне стали почти на четверть реже болеть туберкулезом

Заболеваемость туберкулезом в России за три года снизилась почти на четверть, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Смертность также стала меньше.

«Россия добилась серьезных успехов в борьбе с таким опасным заболеванием, как туберкулез. Заболеваемость туберкулезом в целом по стране за последние три года снизилась на 24,5%, смертность – на 19,6%», – цитируют Голикову «Известия».

В Татарстане соотношение показателей иное: болеть стали на 18,8% реже, а умирать от туберкулеза – на 28%. Быстрее выявлять болезнь и эффективнее лечить помогут новые медицинские учреждения в республике.

Ранее в Минздраве предупредили, что люди, переболевшие Covid-19, попадают в группу риска по развитию туберкулеза. Инфекция зачастую поражает легочную ткань, и туберкулезная палочка, которая могла «проспать» в организме всю жизнь, может активизироваться.

По данным ВОЗ, в 2020 году у гораздо меньшего числа людей был диагностирован туберкулез. Однако, от бактериальной инфекции умерло 1,5 млн человек, то есть на сто тысяч больше, чем годом ранее. Рост летальных исходов произошел в мире впервые более чем за десять лет.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»