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Четверг, 24 марта 2022, 16:51 мск

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Переболевшие ковидом попадают в группу риска по туберкулезу

Люди, переболевшие Covid-19, попадают в группу риска по развитию туберкулеза. Об этом завила внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.

Типичные группы риска по туберкулезу – больные сахарным диабетом, ВИЧ-инфицированные и лица с другими иммунодефицитными состояниями, это лица, которые постоянно принимают гормональные препараты, цитостатические препараты в связи с другими тяжелыми распространенными заболеваниями.

«В связи с Covid-19 появляется и новая угроза, и в группу риска попадают лица, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Мы знаем, что коронавирусная инфекция зачастую поражает легочную ткань, а туберкулезная палочка тоже любит легочную ткань, и если непорядок в этой системе, то палочка, которая могла «проспать» в организме всю жизнь, могла активизироваться», – цитирует Васильеву РИА «Новости».

При этом лечат коронавирус тяжелыми препаратами, которые влияют и на иммунную систему. Там, где иммунная система дает сбой, существует риск развития туберкулезной палочки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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