В сухих шампунях Dove и TRESemmé нашли канцероген

Компания Unilever отозвала сухие шампуни нескольких марок, в составе которых нашли канцероген бензол. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов призвало отказаться от использования ряда средств Dove, Nexxus, Suave, TIGI и TRESemmé.

Под отзыв попали, в том числе, сухие шампуни Dove Volume and Fullness, Dove Fresh Coconut, Nexxus Refreshing Mist и Suave Professionals Refresh and Revive. Все они были произведены до октября 2021 года, передает CNN.

Ведомство подчеркнуло, что бензол опасен при вдыхании, проглатывании и когда проникает через кожу. Это вещество может привести к развитию рака крови, лейкемии и других видов онкозаболеваний.

В конце 2021 года компания Procter & Gamble Co отозвала с рынка ряд сухих шампуней по той же причине. А баллончиках сухих шампуней Pantene, Aussie и Herbal Essences нашли бензол.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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