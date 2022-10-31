Renewal выведет на рынок 80 новых лекарств в 2023 году

Российская компания «Обновление» запустит в производство 80 новых наименований лекарственных препаратов в 2023 году. Еще 50 – до конца года, и некоторые уже выходят на рынок.

Порядка 40 новых препаратов уже производится, по итогу года число новинок достигнет 50. Большинство – аналоги популярных импортных лекарств, в том числе против сердечно-сосудистых заболеваний: бисопролол, розувастатин, каптоприл, лизиноприл и другие.

В 2023 году общий объем производства планируется нарастить на 25%. В Новосибирске запустят новую линию по изготовлению антисептиков и капель и спреев для носа с мощностью 13 млн упаковок в год.

«В 2023 году планируется запуск 80 новых препаратов: сердечно-сосудистых, кроверазжижающих, противовирусных, кишечно-желудочных, направленных на лечение опорно-двигательного аппарата», – цитирует сообщение компании агентство «Прайм».

Концепция поддержки фармацевтической отрасли предусматривает лекарственный суверенитет России уже в 2030 году. Отечественные медикаменты и диагностические системы к этому времени должны занимать 85% рынка в упаковках и 75% – в денежном выражении.

Москва, Наталья Рязанова

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