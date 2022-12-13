Продажи лекарств от гриппа и ОРВИ достигли 4 млрд рублей за две недели

Россияне купили лекарств от гриппа и ОРВИ на 4,1 млрд рублей за две недели. Объем продаж вырос на 12% по сравнению с двумя неделями до этого, следует из данных Центра развития перспективных технологий, оператора системы «Честный знак».

«Продажи препаратов против гриппа и ОРВИ в период с 28 ноября по 11 декабря в сравнении с двумя предыдущими неделями увеличились на 12% и составили 9,7 млн упаковок. Всего россияне потратили на лекарства от гриппа и ОРВИ в этот период 4,1 млрд рублей», – приводит данные агентство «Прайм».

Особенно часто препараты этой категории покупали жители Калмыкии (спрос вырос на 40%), Смоленской области (на 40%), Кабардино-Балкарии (на 39%), Астраханской (на 39%) и Волгоградской (на 34%) областях.

На 6 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей. Случаи «свиного гриппа» зарегистрированы в 74 регионах.

Москва, Наталья Рязанова

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