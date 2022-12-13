Заболеваемость гриппом в России выросла на 35% за неделю

Роспотребнадзор зарегистрировал случаи заражения свиным гриппом уже в 82 регионах России. Общая заболеваемость ОРВИ и гриппом по стране выросла на 35,4% за неделю.

«Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. В 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель», – говорится в сообщении ведомства.

Заражение гриппом составляет больше половины случаев – 52,5% и продолжает расти. Штамм А(H1N1)-2009 или свиной грипп встречается чаще других, его выявили уже в 82 регионах. Также встречаются штаммы A(H3N2) и B.

Среди негриппозных россиян часто атакуют риновирусы (9,7%), РС-вирусы (9,3%), метапневмовирусы (7,2 %) и сезонные коронавирусы.

«Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Астраханской области, Чукотском АО, Коми, Ханты-Мансийском АО, Бурятии, Костромской и Вологодской областях», – добавили в Роспотребнадзоре.

Специалисты объяснили, что россияне потеряли иммунитет к гриппу, потому что два последние года Covid-19 вытеснил вирус, и иммунная система его забыла.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»