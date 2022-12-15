Эксперт предупредил о массовом распространении свиного гриппа среди детей

Свиной грипп массово распространяется среди детей, потому что часть из них не застали эпидемию 2009 года и не имеют иммунитета, сообщил академик Российской академии медицинских наук, доктор медицинских наук Вадим Покровский.

Два года коронавирус вытеснял вирус гриппа, и иммунитет многих людей ослаб. У части детей он совсем не появился, потому что они не застали эпидемию 2009 года. Люди без иммунитета тяжелее переносят заболевание, особенно его опасную форму А/H1N1.

«Со свиным гриппом, часть населения уже сталкивалась в 2009 году. Сейчас они частично защищены от инфекции, которая за эти годы модифицировалась. В то же время, подросли дети, которые ту эпидемию не застали, и иммунитета не имеют. Это вызывает обеспокоенность», – сказал Покровский в беседе с «Известиями».

Он посоветовал носить маски, чтобы снизить риск заражения гриппом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидситуацию напряжённой. За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 35%, а случаи свиного гриппа зарегистрировали в 82 регионах России. В ряде регионов школы и детские сады частично или полностью закрываются на карантин по ОРВИ и гриппу.

Москва, Наталья Рязанова

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