Специалисты создали съедобную вакцину от гриппа

Институт экспериментальной медицины тестирует съедобную вакцину от гриппа. Петербургский институт создал даже два варианта необычного препарата, рассказал глава отдела ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов.

«У нас есть варианты, которые основаны на нейроминидазе, есть на гемагглютинине. И та, и другая оказались очень хорошими. Это будет капсульный препарат», – приводят его слова «Известия».

Для людей используют лиофильно высушенные молочно-кислые бактерии. Пока исследования проводят на животных. Эксперт отметил, что для полномасштабных доклинических исследований нужны средства.

В России, кроме традиционного препарата, используют назальную вакцину от коронавируса. В Центре медицинской профилактики Екатеринбурга выяснили, что при использовании назальной вакцины побочные действия встречаются реже.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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