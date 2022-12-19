российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 декабря 2022, 14:52 мск

Новости Здоровье

Новости, Кратко, Популярное

QR-кодов не будет: Роспотребнадзор отказался вводить ограничения из-за гриппа

Эпидемиологическая ситуация в России не требует введения защитных мер на федеральном уровне, заверили в Роспотребнадзоре. В том числе, не планируется вводить пропускную систему с использованием QR-кодов, которую использовали во время вспышки коронавируса.

«В России не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ. Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», – говорится в сообщении ведомства.

На 14 декабря недельный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ достиг 30-35%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова признала, что в России сложилась напряженная эпидситуация.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Москва, Тюмень, Челябинск, Сибирь, Урал, Центр России, Здоровье, Общество, Россия,