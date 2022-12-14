Эпидситуация напряженная: Попова доложила Путину о высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ

В России сложилась напряженная эпидситуации в связи с быстрым распространением свиного гриппа и ОРВИ. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина. По ее словам, недельный рост уровня заболеваемости достигает 30-35 процентов.

«Мы видим напряжённую эпидситуацию в Российской Федерации на сегодняшний день. Она обусловлена двумя эпидпроцессами: это рост заболеваемости COVID, он небольшой, мы наблюдаем его четвёртую неделю после предыдущего двухмесячного снижения, он на уровне 10-11 процентов каждую неделю, но он есть, и он будет продолжаться; и выраженный рост суммы ОРВИ, группы респираторных инфекций и гриппа. В самом деле, неделя к неделе – плюс 30-35 процентов. Последняя, предпоследняя неделя – как раз именно это увеличение и произошло как среди заболевших, так и среди госпитализированных. Поэтому большее напряжение для системы здравоохранения сегодня вызывает эпидситуация с гриппом и ОРВИ», – доложила Попова Путину.

Главный санитарный врач обратила внимание, что преимущественным из гриппозных вирусов на территории РФ является вирус гриппа H1N1. «Он дописывается ещё «09», потому что это пандемический вариант гриппа 2009-2010 годов. Он тогда появился первый раз, вызвал достаточно тяжёлую пандемию, особенно потому что на тот момент не было ни вакцины, ни специфического лекарства и лечения», – уточнила она.

По словам Поповой, в настоящее время этот вирус гриппа чувствителен к лекарственным препаратам, которые производятся в РФ. «Сегодня мы можем сказать, что ситуация, вызванная этим вирусом, может быть регулируема», – заверила глава Роспотребнадзора, предложив начать тестирование на грипп у всех людей с проявлениями симптомов острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Накануне ведомство Поповой отмечало, что «свиной грипп» – штамм A(H1N1)-2009 – выявлен в 82 регионах России. При этом показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом возрос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. В 37 субъектах показатели выше среднероссийского.

По данным Роспотребнадзора, наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Бурятии, Костромской и Вологодской областях.

Москва, Светлана Антонова

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