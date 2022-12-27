Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съесть без последствий

Если злоупотреблять мандаринами, это может привести к негативным последствиям для здоровья. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По мнению врача, суточной нормой мандаринов для взрослого человека является не более четырех плодов. В такой порции содержится достаточно микроэлементов, при этом нет опасности для здоровья.

Впрочем, есть категории людей, которым и вовсе лучше отказаться от цитрусовых. Так мандарины содержат органические кислоты, которые раздражают слизистую желудка и могут спровоцировать колиты, язву и гастрит. Тем, у кого проблемы с ЖКТ, не рекомендуется есть эти фрукты.

Кроме того, при злоупотреблении мандаринами может начаться аллергическая реакция. «Дети больше склонны к аллергии, поэтому я рекомендую давать не более двух фруктов за раз», – заключила диетолог.

Москва, Зоя Осколкова

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