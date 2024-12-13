Как выбрать мандарины: советы Роспотребнадзора

Мандарины – неотъемлемый атрибут новогоднего стола. В свердловском управлении Роспотребнадзора напомнили, как их выбирать, чтобы не испытать разочарование.

– Покупайте мандарины, если они ароматные, упругие, кожура легко отделяется, а плоды равномерно окрашены.

– Не стоит брать мандарины, если есть признаки гнили и плесени, они слишком мягкие или твердые, сухие, есть вмятины, кожура повреждена.

Важно знать:

– Хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести мандаринов.

– Чем светлее плод, тем кислее мякоть.

Напомним, по мнению врачей, суточной нормой мандаринов для взрослого человека является не более четырех плодов. В такой порции содержится достаточно микроэлементов, при этом нет опасности для здоровья. Впрочем, некоторым людям лучше отказаться от цитрусовых. Мандарины содержат органические кислоты, которые раздражают слизистую желудка и могут спровоцировать колиты, язву и гастрит. Тем, у кого проблемы с ЖКТ, не рекомендуется есть эти фрукты. Детям нельзя есть больше двух мандаринов в день.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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