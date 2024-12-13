российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 декабря 2024, 12:11 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Как выбрать мандарины: советы Роспотребнадзора

Мандарины – неотъемлемый атрибут новогоднего стола. В свердловском управлении Роспотребнадзора напомнили, как их выбирать, чтобы не испытать разочарование.

– Покупайте мандарины, если они ароматные, упругие, кожура легко отделяется, а плоды равномерно окрашены.

– Не стоит брать мандарины, если есть признаки гнили и плесени, они слишком мягкие или твердые, сухие, есть вмятины, кожура повреждена.

Важно знать:

– Хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести мандаринов.

– Чем светлее плод, тем кислее мякоть.

Напомним, по мнению врачей, суточной нормой мандаринов для взрослого человека является не более четырех плодов. В такой порции содержится достаточно микроэлементов, при этом нет опасности для здоровья. Впрочем, некоторым людям лучше отказаться от цитрусовых. Мандарины содержат органические кислоты, которые раздражают слизистую желудка и могут спровоцировать колиты, язву и гастрит. Тем, у кого проблемы с ЖКТ, не рекомендуется есть эти фрукты. Детям нельзя есть больше двух мандаринов в день.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съесть без последствий

Метки / Новый год

Названы хедлайнеры новогодней ночи на катке на площади 1905 года / Три четверти свердловчан предпочли бы премию корпоративу / Во дворах Екатеринбурга откроют 21 ледовый городок / Петарды, гирлянды, праздничный стол: как уберечь питомца от стресса в новогодние праздники / На елки с катка на главной площади намотают 4 км гирлянд / Врачи составили антирейтинг самых опасных детских подарков / «Мы можем снег добыть самостоятельно»: как будут строить ледовый городок в бесснежном Екатеринбурге (ФОТО) / Каток на площади 1905 года готов на 80% (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Новый год,