Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России пошла на спад

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в России за минувшую неделю на 7% по сравнению с показателями предыдущей семидневки. Об этом сообщает Роспотребнадзор по итогам селекторного совещания в ведомстве. Общее количество заболевших составило 1,7 млн человек.
По информации ведомства, случаи заражения свиным гриппом был зафиксированы во всех регионах России.
«Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А (H1N1) 2009, который зафиксирован во всех российских регионах», – говорится в сообщении.
Отмечается, что вирусы гриппа продолжают доминировать среди циркулирующих в России респираторных вирусов: на их долю в структуре респираторных инфекций приходится 76,5%.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае зафиксировали две смерти от гриппа. Региональный минздрав заверил, что жители легко переносят ОРВИ и грипп, за исключением групп риска.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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