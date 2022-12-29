Роскачество нашло пестициды в мандаринах

Продающиеся в торговых сетях мандарины содержат пестициды, установило Роскачество. Вещества найдены в следовых количествах и не превышают безопасную концентрацию.

Специалисты выбрали фрукты пяти торговых марок: «Клеменулес» из сети Metro, «Перекресток», «Ашан», Global Village из сети «Пятерочка», «Семейная покупка» из «Ленты». Плоды проверили на пестициды и нитраты по техническому регламенту, принятому для арбузов, потому что содержание нитратов в мандаринах не регламентировано.

«Мы проверили мякоть цитрусовых на содержание 396 самых распространенных пестицидов и выявили следы некоторых во всех пяти образцах. Следы пестицидов допустимы и в целом не опасны», – пояснили в Роскачестве.

Содержание нитратов в фруктах тоже оказалось в пределах нормы. Меньше всего их нашли в мандаринах «Клеменулес» (36 мкг/кг), больше всего – в Global Village (48 мкг/кг).

«В целом можно сказать, что все исследованные мандарины безопасны», – добавили в пресс-службе организации.

Диетолог посоветовала не злоупотреблять мандаринами, чтобы не получить проблем со здоровьем. Суточной нормой мандаринов для взрослого человека является не более четырех плодов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»