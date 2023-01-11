Росздравнадзор предупредил о задержках с поставками лекарств в аптеки

Росздравнадзор сообщил о возможных временных задержках в доставке лекарств в аптеки в связи с повышенным спросом на отдельные препараты.

В ведомстве объяснили задержки логистическими проблемами поставщиков и производителей. Дистрибьюторы «принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации», – заверили в Росздравнадзоре.

В ведомстве предупредили, что ситуацией могут воспользоваться мошенники, которые предлагают привезти нужное лекарство за предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости. При этом никакие гарантийные обязательства покупателю не предоставляются, указали в Росздравнадзоре.

Там рекомендовали не покупать лекарства через перекупщиков – приобретенные по такой схеме препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. «Прибегая к подобным услугам граждане рискуют – в лучшем случае – финансовыми средствами, а в худшем – своим здоровьем», – предупредили в ведомстве.

Ранее, на этой неделе крымский минздрав признал дефицит ряда лекарств в государственных аптеках. После жалоб местных жителей на отсутствие необходимых медикаментов председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

Москва, Наталья Петрова

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