В Россию перестали завозить «Виагру» в таблетках

Американская компания «Виатрис» приостановила поставки «Виагры» в таблетках в Россию. В Минпромторге РФ заверили, что в стране есть технология для выпуска аналога.

«Производство не локализовано в России. ООО «Виатрис» проинформировало о приостановлении поставок препарата «Виагра» в лекарственной форме таблеток», – цитирует сообщение министерства «Интерфакс».

В России обеспечена технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом, в том числе по полному циклу, включая синтез фармацевтической субстанции. У 36 компаний в стране есть удостоверения на препараты с МНН силденафил, восьми доступно производство с полным циклом.

С российского рынка исчезли импортные препараты для репродуктивного здоровья. В России запустили цех полного цикла и выпустили первый препарат такой категории в стране – «Примапур».

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»