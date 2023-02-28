Спрос на «Виагру» подскочил на 50%

Спрос на американский препарат «Виагра» в России вырос на 50% за три дня, следует из данных Национальной системы маркировки «Честный знак». Россиян заверили, что дефицита лекарств на основе силденафила в стране нет и не предвидится.

«С 15 по 17 февраля продажи выросли на 50% в сравнении с 12-14 февраля. При этом продажи всей группы подобных препаратов на основе силденафила выросли в этот период всего на 5%», – приводят данные «Известия».

Оператор «Честного знака» рассказал о низком риске возникновения дефицита препаратов на основе силденафила на российском рынке. Существующих запасов хватит на восемь месяцев. За это время аналоги «Виагры» поступят в аптеки и смогут удовлетворить спрос граждан, уверены эксперты.

В середине февраля американская компания «Виатрис» приостановила поставки «Виагры» в таблетках в Россию. Но в стране 36 компаний имеют удостоверения на препараты с МНН силденафил, а у восьми есть все оборудование для полного цикла производства.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»