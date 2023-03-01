Роспотребнадзор объявил об окончании сезонного эпидемического подъема

Основной эпидемический подъем в текущем сезоне закончился, сообщила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Подъемы заболеваемости сохранятся, потому что ряд вирусов циркулирует круглый год.

«Основной эпидемический подъем этого сезона прошел, на текущий момент переболело большинство восприимчивых как к гриппу, так и к Covid-19», – сказала она ТАСС.

Эксперт добавила, что обычно сезон «зимних» респираторных вирусов длится до апреля. А некоторые вирусы острых респираторных инфекций циркулируют круглогодично.

«Поэтому мы и далее, после прохождения пика, будем наблюдать волнообразную статистику заболеваемости гриппом, ОРВИ, ковидом с периодическими подъемами и спадами, но все-таки с тенденцией к снижению», – пояснила Пшеничная.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость Covid-19 за минувшую неделю снизилась на 11,6% по сравнению с неделей до этого. Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 27%.

В Свердловской области за прошлую неделю с праздничными выходными заболеваемость ОРВИ упала на 28%, и 54% среди заболевших – дети.

Москва, Наталья Рязанова

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