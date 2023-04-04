Заболеваемость гриппом и ОРВИ упала на 13% за неделю

Недельный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России упал на 13,3% по сравнению с данными предыдущей недели, сообщил Роспотребнадзор. Заболеваемость Covid-19 снизилась на 12,6%.

«На 13-й неделе 2023 года заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 13,3%, зарегистрировано свыше 670 тыс. случаев. В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа составила 37%», – говорится в сообщении.

Заболеваемость Covid-19 снизилась на 12,6%, до 68,7 тыс. зарегистрированных случаев. У большинства заразившихся обнаружили варианты штамма «омикрон».

1 марта Роспотребнадзор объявил, что основной эпидемический подъем в текущем сезоне закончился как по гриппу, так и по Covid-19.

Москва, Наталья Рязанова

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