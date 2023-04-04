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Вторник, 4 апреля 2023, 17:01 мск

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Тысяча россиян обратилась за медпомощью поле укусов клещей

Роспотребнадзор зарегистрировал тысячу обращений граждан с укусами клещей. Обращаемость за помощью превысила средние значения почти в полтора раза.

«Актуальная обращаемость в медицинские организации в связи с укусами клещей превышает среднемноголетние значения в 1,4 раза. На сегодняшний день зарегистрировано около тысячи обращений», – говорится в сообщении ведомства.

Пока в России не выявили случаев клещевого энцефалита и боррелиоза на фоне массовой вакцинации. На 31 марта более 800 тыс. россиян привились от клещевого энцефалита. В планах Роспотребнадзора привить до трех миллионов россиян и обработать на 10% больше территорий, чем в 2022 году.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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