В Госдуме предложили убрать все вредное из шаурмы

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил Роспотребнадзору разработать стандарт «правильной» шаурмы и убрать из нее вредные ингредиенты.

Даванков отметил, что продукт должен быть качественным, поскольку стал «неотъемлемым спутником нашей жизни».

«У нас нет стандарта «правильной» шаурмы, поэтому каждый готовит ее, как хочет. Сегодня обратился в Роспотребнадзор и предложил разработать рекомендации по приготовлению шаурмы. Нужно определить полезные ингредиенты и исключить все вредные», – приводит слова политика агентство «Прайм».

Даванков направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Он предложил размещать на столичных точках продажи шаурмы знак качества «Московский стандарт», если рецепт их шаурмы будет соответствовать стандарту.

Участились случаи отравления шаурмой в разных регионах России. Так, в Братске Иркутской области 101 человек обратился за помощью к медикам после посещения кафе.

Москва, Наталья Рязанова

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