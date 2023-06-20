Число отравившихся шаурмой в Братске перевалило за сотню

Число жителей города Братска Иркутской области, которые отравились шаурмой в кафе, достигло 101 человека, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 – это дети», – уточнил он в своем телеграмм-канале. По его словам, госпитализация потребовалась 51 пострадавшему.

Кобзев добавил, что тяжелых случаев отравления не зафиксировано, семь пациентов уже выписаны.

Ранее Следственный комитетРФ сообщал, что по состоянию на утро 15 июня с признаками отравления за медпомощью обратились 62 человека, из них 29 госпитализировали, в их числе пять детей. Все они ели шаурму в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». Причиной массового отравления стала сальмонелла. Роспотребнадзор обнаружил нарушения в технологии приготовлении блюд, хранении продуктов в кафе. Владелец заведения задержан. По решению суда он отправлен под домашний арест. Само кафе временно закрыли.

По факту массового отравления жителей Братска возбуждено уголовное дело о производстве, хранении, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Иркутск, Наталья Петрова

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