Шаурма с сальмонеллой: от отравления фастфудом во Владимире пострадали 107 человек

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что число отравившихся шаурмой в областном центре увеличилось до 107.

«С 16 августа во Владимире к врачам обратилось с отравлениями 107 человек, в том числе 23 ребенка. Около половины обратившихся госпитализированы. В ряде случаев диагностирован сальмонеллез. Тяжелых случаев нет, все пациенты идут на поправку», – написал глава региона в Telegram, отметив, что областные минздрав и управление Роспотребнадзора контролируют ситуацию.

Авдеев уточнил, что надзорные ведомства выявили и опечатали пять точек во Владимире, где люди отравились шаурмой. Согласно выводам специалистов, причинами отравлений стало некачественное куриное мясо, приобретенное без документов, и неудовлетворительное санитарное состояние: на нескольких точках отсутствовали вода либо санузел, добавил губернатор.

Напомним, в пятницу, 18 августа, областное управление сообщило о 17 случаях острой кишечной инфекции у посетителей пунктов общепита во Владимире. Отмечалось, что все отравившиеся ели шаурму. 19 августа число отравившихся фастфудом выросло до 76. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Владимир, Наталья Петрова

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