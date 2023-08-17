Во Владимире почти два десятка человек отравились шаурмой

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области начало эпидемиологическое расследование в связи с информацией о 17 случаях острой кишечной инфекции у посетителей пунктов общепита в областном центре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По предварительной информации, все отравившиеся употребляли в пищу шаурму», – сказано в сообщении.

Отмечается, что специалистs выехали на объекты общепита для взятия проб и дальнейших лабораторных исследований.

Областной Роспотребнадзор поставил ситуацию под контроль, отметили в ведомстве. Там уточнили, что отравились посетители трех не связанных между собой заведений, которые предлагают шаурму, передает «Зебра ТВ». Их адреса в интересах эпидрасследования пока не раскрываются.

Напомним, в Братске Иркутской области более 100 человек отравились шаурмой в кафе быстрого питания. Причиной массового отравления стала сальмонелла. Владелец заведения по решению суда отправлен под домашний арест. Само кафе временно закрыли.

Владимир, Наталья Петрова

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