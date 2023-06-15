В шаурме, которой отравились более 60 человек в Братске, нашли сальмонеллу

Число госпитализированных в результате отравления шаурмой в Братске выросло до 35. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Иркутской области. Причиной массового кишечного заболевания стала сальмонелла – возбудителя обнаружили в шаурме, приготовленной в кафе «Шаурму хочу».

«В инфекционные отделения ОГАУЗ «Братская городская больница №5» и ОГБУЗ «Братская детская городская больница» госпитализировано 35 человек, в том числе 9 детей. Остальные заболевшие находятся на амбулаторном лечении», – говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет сообщал, что по состоянию на утро 15 июня с признаками отравления за медпомощью обратились 62 человека, из них 29 госпитализировали, в их числе пять детей. Все они ели шаурму в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». Владелец заведения задержан.

Результаты лабораторных исследований показали, что в пробах биологического материала отравившихся и персонала кафе обнаружена ДНК сальмонеллы. Остальные отобранные материалы находятся в работе.

«Составлен протокол о временном запрете деятельности кафе. Материалы дела переданы в суд для принятия дальнейшего правового решения», – отметили в Роспотребнадзоре. Ранее специалисты ведомства выявили нарушения технологического процесса приготовления блюд в кафе. Продукты и пищевое сырье хранились ненадлежащим образом, в заведении не было условий для соблюдения личной гигиены работников.

Накануне по факту массового отравления жителей Братска СКР возбудил уголовное дело о производстве, хранении, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Иркутск, Наталья Петрова

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