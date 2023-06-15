В Братске задержали владельца кафе, где 62 человека отравились шаурмой

Число пострадавших от некачественной шаурмы в Братске увеличилось до 62 человек. Следователи задержали владельца кафе, его и персонал допрашивают, рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

«На утро 15 июня с признаками отравления за медпомощью обратились 62 человека, из них 29 госпитализированы, в их числе пять детей. Задержан индивидуальный предприниматель – владелец кафе быстрого питания «Шаурму хочу». Следователи СК допрашивают предпринимателя, персонал кафе, пострадавших», – говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что технологический процесс приготовления блюд в кафе был нарушен. Продукты и пищевое сырье хранились ненадлежащим образом, в заведении не было условий для соблюдения личной гигиены работников.

«Выявлены нарушения требований санитарного законодательства. В отношении кафе применена мера временного запрета деятельности. Материалы дела направлены в суд», – пояснили в управлении ведомства по Иркутской области.

Накануне СКР возбудил уголовное дело о производстве, хранении, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ) по факту отравления более 35 человек. Все они ели шаурму в одном кафе. Шестерых взрослых и пятерых детей оставили под надзором врачей, остальные лечатся амбулаторно.

Братск, Наталья Рязанова

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