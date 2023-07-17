ВОЗ объявила самый популярный подсластитель аспартам канцерогеном

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла подсластитель аспартам в перечень веществ, которые могут вызывать рак. Аспартам является одной из самых популярных добавок для газированных напитков, йогуртов, сухих завтраков и жевательной резинки.

Специалисты провели свои исследования и оценили отчеты, составленные другими группами ученых. Итоги исследований разнятся, поэтому аспартам внесен в группу «возможно вызывающих рак» веществ. Ни одна группа ученых не выяснила, какое количество добавки вызывает заболевание. Комитет экспертов по пищевым добавкам при ООН считает, что человеку нельзя потреблять аспартама более 40 мг на килограмм массы тела в сутки.

Заключение сделано совместно со специалистами Международного агентства по изучению рака (МАИР) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Документ опубликован на сайте ВОЗ.

В ВОЗ отметили, что аспартам применяется в пищевом производстве с 1980-х годов. Он стал одним из самых популярных подсластителей, который добавляют даже в диетические продукты. Его можно увидеть в составе напитков, жевательной резинки, мороженого, молочной продукции, леденцов от кашля, жевательных витаминов.

Ранее аспартам попал в число искусственных подсластителей, которые могут вызывать инсульт и ишемическую болезнь сердца. Его потребление на 17% увеличивает риск инсульта.

Женева, Наталья Рязанова

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