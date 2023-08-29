В России выросло число случаев заражения корью

Специалисты подтвердили 2937 случаев заражения корью с января по май 2023 года в разных регионах РФ. Главный внештатный специалист – эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин считает, что россиян заражают непривитые мигранты.

«Наблюдаем подъем в отдельных регионах и увеличение случаев заболевания корью. С января по май 2023 года было выявлено 2937 случаев. На сегодняшний день эта цифра, очевидно, больше. Мы видим неравномерность распределения по территориям», – приводит слова эпидемиолога ТАСС.

Преобладают очаги без распространения инфекции, т.е. болеют непривитые люди. Полибин предположил, что источником заражения становятся мигранты, не прошедшие вакцинацию.

«Мы считаем, что эти лица, непривитые – в основном приезжие из стран ближнего зарубежья, и идет заражение непривитых и неболевших граждан нашей страны», – сказал он.

Согласно официальной статистике, 95% жителей во всех федеральных округах привиты от кори. Однако число случаев заражения растет. Эксперт усомнился в том, что регионы подают реальную статистику.

«Во всех федеральных округах мы видим цифру более 95%. Всего три территории, на которых этот показатель менее 95%. Безусловно, встает вопрос: насколько эти цифры все-таки отражают реальную действительность», – добавил Полибин.

По итогам июля в Челябинской области резко выросла заболеваемость корью: с начала года зафиксировано 70 случаев. Более половины диагнозов поставили только в летние месяцы. Среди заболевших 30 детей.

Москва, Наталья Рязанова

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