Кетодиета может повысить шансы на беременность

Популярная уже несколько лет во всем мире кетодиета может способствовать решению проблем с женским бесплодием. Об этом говорит исследование, проведенное медиками из США.

Ранее считалось, что кетодиета, в которой приоритет отдается употреблению здоровых жиров и отказу от углеводов, является средством для снижения веса и снижения воспалительных процессов в организме.

Теперь исследователи обнаружили, что данная диета также может снизить уровень тестостерона у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) – одной из основных причин бесплодия, от которой страдают, к примеру, 6 миллионов женщин в США и 2 миллиона женщин в Великобритании.

Слишком много тестостерона препятствует росту и выделению яйцеклеток из яичников, что затрудняет беременность. Авторы исследования предложили врачам рассмотреть возможность кетодиеты, когда они сталкиваются с пациентами с СПКЯ, которые пытаются зачать ребенка.

Карниза Халид из министерства здравоохранения Малайзии в Куала-Лумпуре, которая принимала участие в исследовании, сообщила следующее: «Мы обнаружили связь между кетогенной диетой и улучшением уровня репродуктивных гормонов, которые влияют на фертильность у женщин с СПКЯ. Эти результаты имеют важное клиническое значение, особенно для эндокринологов, гинекологов и диетологов, которые, помимо медицинского лечения, должны тщательно планировать и адаптировать индивидуальные рекомендации по диете для женщин с СПКЯ».

По итогам проведенного исследования было установлено: женщины с СПКЯ, которые сидели на кетодиете в течение как минимум 45 дней, потеряли в среднем 11 процентов массы тела и заметили улучшение гормонального баланса.

Их соотношение фолликулостимулирующего гормона было ниже, что означает, что у них может быть больше шансов на овуляцию. У женщин также был более низкий уровень тестостерона.

Меньше углеводов в рационе человека означает меньше скачков уровня сахара в крови, которые оказывают влияние на регуляцию крови и выработку гормонов.

Москва, Елена Васильева

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