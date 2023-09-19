Пациентов с ковидом все сложнее отличить от людей аллергией или простудой

Врачам все сложнее отличать пациентов с ковидом от людей, страдающих от аллергии или переносящих простудные заболевания.
Наиболее распространенными симптомами вируса в настоящее время являются боль в горле, чихание или заложенность носа – такими же симптомами отличается сезонная аллергия или ОРВИ.
Для сравнения, на ранних стадиях пандемии COVID-19 у заболевания были весьма отчетливые симптомы – сухой кашель и потеря обоняния или вкуса.
Доктор Эрик Эйтинг, заместитель руководителя отделения неотложной медицинской помощи в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке, которая принимала на себя большую нагрузку во время пандемии, рассказал, что практически каждый пациент с Covid, находящийся в больнице на данный момент, болеет в легкой форме. Единственным способом узнать, что у пациента именно ковид является тестирование.
Covid также по-прежнему может вызывать жар, головные боли, усталость и кашель, но данные симптомы встречаются все реже.
Доктор Майкл Дейно, врач скорой помощи в Калифорнии, добавил: «Особенно с июля, когда начался этот недавний мини-всплеск, молодые люди с симптомами верхних дыхательных путей… в 99 процентах случаев они возвращаются домой с поддерживающей терапией».
Под симптомами верхних дыхательных путей он имел в виду кашель, насморк, боль в горле, лихорадку и озноб.
Врачи говорят, что сейчас Covid стал гораздо мягче, потому что теперь почти у каждого американца есть иммунитет против него от вакцинации или перенесенного ранее заражения.
Москва, Елена Васильева
© 2023, РИА «Новый День»
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