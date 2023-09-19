Гены неандертальца приводят к риску тяжелого течения ковида, диабету второго типа и раку простаты

Если у вас есть гены неандертальца, то у вас в два раза выше вероятность развития опасной для жизни формы Covid-19. Об этом говорит новое исследование, проведенное в Италии. Группа исследователей обнаружила, что люди с тремя вариациями неандертальского гена в два раза чаще заболевают тяжелой пневмонией и в три раза чаще попадают в больницу на аппарат для вентиляции легких.

Напомним, что неандертальцы были близкими предками человека, которые загадочным образом умерли около 40 000 лет назад. Этот вид жил в Африке вместе с ранними людьми на протяжении тысячелетий, прежде чем переселиться в Европу около 300 000 лет назад. Позже к ним присоединились люди, пришедшие в Евразию около 48 000 лет назад, и они спаривались, что привело к появлению некоторых генов у людей сегодня.

Новое исследование, опубликованное в журнале iScience, провели исследователи из некоммерческого Института фармакологических исследований Марио Негри.

Команда проанализировала выборку из почти 1200 человек в провинции Бергамо, где в начале 2020 года находился эпицентр пандемии.

Ученые обнаружили, что у 33 процентов жителей Бергамо с неандертальским гаплотипом (набором вариантов ДНК на одной хромосоме, которые, как правило, наследуются вместе), развились тяжелые случаи Covid-19. Более 75 процентов участников эксперимента родились в провинции Бергамо. Напомним, что в марте 2020 года в этом городе с населением 120 000 человек погибло 670 человек, а в одноименной провинции – почти 6 000 человек, что в пять-шесть раз превышает обычное число жертв для того времени года.

В ходе эксперимента команда провела тест ORIGN, который включал выяснение происхождения каждого испытуемого.

Три варианта были идентифицированы на хромосоме 3, известной как локус 3p21.31.

«Ведущий вариант этого локуса находится в интроне LZTFL1 и связан с маркерами, охватывающими кластер воспалительных генов, включая CCR9, CXCR6 и XCR1», – говорится в исследовании.

Исследование 2020 года показало аналогичные результаты: наличие генов неандертальца может повысить риск заражения тяжелой формой Covid-19.

В ходе исследования 3199 пациентов больниц с коронавирусом в Италии и Испании исследователи обнаружили, что генетическая подпись связана с более тяжелым заболеванием.

Ведущий автор исследования, профессор Хьюго Зеберг из Каролинского института в Швеции, сказал: «Увеличение риска составляет от 60 до 70 процентов, если вы носите одну копию неандертальского варианта, и в три раза выше риск, если у вас есть две копии – одна от вашего отца и один от твоей матери. Более поздние исследования показывают, что увеличение риска будет еще выше: риск вдвое выше, если у вас есть одна копия, и до пятикратного увеличения, если у вас две копии».

Вариант гена был впервые обнаружен в останках неандертальца в Хорватии около 50 000 лет назад и продолжает обнаруживаться у миллионов современных людей.

Не у всех есть этот вариант – он наиболее распространен среди людей южноазиатской национальности, где его идентифицируют примерно в 50 процентах случаев.

Эта разница может способствовать различиям в тяжести Covid-19, которые наблюдаются между разными группами населения Земли.

Москва, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»