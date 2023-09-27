Японские ученые планируют к 2030 году научиться выращивать зубы

Японские ученые к 2030 году рассчитывают навсегда избавить человечество от зубных протезов и имплантов. Фармацевтический стартап разрабатывает первый в мире препарат для выращивания новых зубов, – сообщает в среду, 27 сентября издание The Japan Times.

В публикации издания говорится, что группа ученых, возглавляемая японским фармацевтическим стартапом, «работает над первым в мире препаратом для стимуляции роста новых зубов, намереваясь выпустить его на рынок примерно к 2030 году. Ориентировочно в июле 2024 года должны начаться клинические испытания на здоровых взрослых людях. С 2025 года запланированы клинические испытания для детей от 2 до 6 лет, родившихся без некоторых или всех постоянных зубов. Не исключено, что препарат можно будет использовать в будущем для взрослых, которые потеряли зубы из-за кариеса».

«У большинства людей во рту есть «зачатки», которые потенциально могут стать новыми зубами, в дополнение к молочным и постоянным, хотя обычно они не развиваются и впоследствии исчезают. Команда ученых создала препарат-антитело, который ингибирует белок, подавляющий рост зубов. В итоге происходит стимуляция роста. Ученые уже вводили препарат хорькам, у которых как молочные, так и постоянные зубы похожи на человеческие, и у зверьков выросли новые зубы», – пишет The Japan Times со ссылкой на ученых.

Токио, Иван Бабурин

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