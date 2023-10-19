В России резко подорожает стоимость стоматологических услуг

В России цены на стоматологические услуги взлетят минимум на 30% уже к Новому году. По словам участников рынка, в первую очередь стоимость подстегнут слабеющий рубль, санкции и затраты на логистику.

Основную часть рынка занимали зарубежные поставщики материалов. Иностранные компании производили и завозили все от анестезии, пломб и композитов, до полировочных дисков и резинок. Некоторые из них ушли из России, отечественные аналоги уступают по качеству, а у тех, что остались, цены выросли, передает телеграм-канал Mash.

Наблюдается и дефицит анестезии без адреналина, которую предлагают беременным и людям с аллергией. Из доступных обезболивающих остались только импортируемые из Испании и отечественные. Первые замораживают лучше, но взлетели в цене за последний год в два раза.

Кроме того, продажу своей продукции запретила американская компания Dentsply. Производитель поставлял резинки для полировки пломб. При этом фирма запретила даже реализацию своих товаров из складских остатков, а нарушителям пригрозила судом.

Подорожание прогнозируется и на рынке имплантов. Швейцарские вырастут в цене на 30%, более бюджетные корейские варианты – на 10-15%.

Москва, Зоя Осколкова

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