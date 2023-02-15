Стоматологи сообщили о проблемах с обезболивающим, цементом и борами

Стоматологи в России столкнулись с проблемами при закупке некоторых лекарств и медицинских изделий. Сложности возникли из-за ухода западных производителей и изменений в логистических цепочках. Об этом пишет РБК со слов представителей стоматологических клиник.

Так фактически отсутствует на российском рынке препарат для местного обезболивания Убистезин. Долгое время он входил в тройку лидеров. По словам врачей, в целом дефицита его аналогов не наблюдается, но именно Убистезин стоматологи предпочитали за его высокую эффективность.

Сложности наблюдаются не только с Убистезином. Задерживаются поставки Ультракаина «Санофи Авентис» (Германия). А вот с российскими обезболивающими и испанским Артикаином «Инибса» трудностей нет.

В стоматологических клиниках также сообщили, что в Россию перестал поставляться цемент «Витремер», который применяют при лечении зубов как у взрослых, так и у маленьких пациентов. Аналогов у него на российском рынке сейчас нет.

Некоторые неудобства связаны и с отсутствием шлифовальных дисков компании «3М», которая покинула российский рынок. Отечественные аналоги уступают импортным, так для первичной шлифовки пломбы нужен не один диск, а два и более, что удорожает лечение и увеличивает его срок.

Проблемы есть и со стоматологическими борами и фрезами. В России компаний, производящих вращающиеся инструменты, очень мало, а зарубежные производители поставляют товар в РФ с большими сроками и не всю линейку из-за существующих проблем с логистикой, вызванных санкциями.

Кроме того, медики указали на дефицит продукции немецкой компании KaVo: спреев для наконечников, порошка для гигиены, запчастей для наконечников и установок. Также наблюдаются перебои с гуттаперчевыми штифтами, российских аналогов у них нет.

Сейчас поставки из-за рубежа идут с большими задержками, поставщики не могут прогнозировать точные сроки, некоторые дилеры перешли на стопроцентную предоплату, рассказывают представители клиник. По оценкам крупных поставщиков, на территорию России ввозилось порядка 35-40 тысяч наименований препаратов и материалов. А внутреннее производство может закрыть порядка 6 тысяч позиций.

Москва, Зоя Осколкова

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