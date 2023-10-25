В России подскочили продажи противозачаточных таблеток

В России выросли продажи пероральных контрацептивов до максимума за последние шесть лет. По словам экспертов, это связано в числе прочего с введением ограничения на отпуск медикаментов для экстренного прерывания беременности.

С января по сентябрь продажи противозачаточных таблеток превысили 20,7 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на DSM Group. По подсчетам аналитиков, это максимум за последние шесть лет. Год к году прирост составил 5%.

Представители фармацевтических компаний и врачи связывают увеличение продаж противозачаточных с ростом осведомленности женщин о своем здоровье, следствием чего стало более активное применение комбинированных оральных контрацептивов. Кроме того, эти таблетки назначают при лечении различных заболеваний, таких как миома матки или угревая сыпь.

В октябре Минздрав внес препараты для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету. В список попали мизопростол, мифепристон и циклопентолат. Ограничение начнет действовать с 1 сентября 2024 года.

Москва, Зоя Осколкова

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