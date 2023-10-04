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Среда, 4 октября 2023, 12:24 мск

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В России ужесточат продажу лекарств для прерывания беременности

В России ужесточают оборот препаратов для прерывания беременности. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на интернет-портале правовой информации.

Минздрав внес препараты для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету.

«Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету: мизопростол… мифепристон… циклопентолат», – говорится в документе.

Ограничение начнет действовать с 1 сентября 2024 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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